Il Napoli può offrire 10 milioni per Emerson, ad inizio settimana prossima si discuterà con il nuovo agente (Di domenica 11 luglio 2021) Tra le decine di profili monitorati dal Napoli nel ruolo di terzino sinistro, Emerson Palmieri del Chelsea è decisamente l'obiettivo numero uno per tutta una serie di ragioni e Aurelio De Laurentiis vuole cercare di accontentare il suo nuovo allenatore Spalletti nel primo colpo in entrata del mercato azzurro. Il ragazzo al momento ha una finale dell'Europeo da giocare con la sua Italia, stasera alle ore 21 contro l'Inghilterra a Wembley, perciò i discorsi sono rimandati a settimana prossima, come fa sapere oggi La Gazzetta dello Sport: "Col giocatore ha parlato direttamente, Spalletti. ... Il ragazzo ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 11 luglio 2021) Tra le decine di profili monitorati dalnel ruolo di terzino sinistro,Palmieri del Chelsea è decisamente l'obiettivo numero uno per tutta una serie di ragioni e Aurelio De Laurentiis vuole cercare di accontentare il suoallenatore Spalletti nel primo colpo in entrata del mercato azzurro. Il ragazzo al momento ha una finale dell'Europeo da giocare con la sua Italia, stasera alle ore 21 contro l'Inghilterra a Wembley, perciò i discorsi sono rimandati a, come fa sapere oggi La Gazzetta dello Sport: "Col giocatore ha parlato direttamente, Spalletti. ... Il ragazzo ...

