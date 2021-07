Il Napoli: le condizioni di Lozano non destano preoccupazioni (Di domenica 11 luglio 2021) Comunicato del Napoli sulle condizioni di Lozano. Nemmeno il Napoli parla di intervento chirurugico. Hirving Lozano è uscito per infortunio questa notte durante il match di Golden Cup Messico-Trinidad Tobago. Dopo una decina di minuti l’attaccante del Napoli si è scontrato violentemente con il portiere avversario in uscita. Il Chucky è stato colpito al volto ed ha subìto una ferita sopra l’occhio sinistro. Lozano è stato immediatamente trasportato all’Ospedale dove ha trascorso la notte in osservazione. Le condizioni del Chucky non ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 luglio 2021) Comunicato delsulledi. Nemmeno ilparla di intervento chirurugico. Hirvingè uscito per infortunio questa notte durante il match di Golden Cup Messico-Trinidad Tobago. Dopo una decina di minuti l’attaccante delsi è scontrato violentemente con il portiere avversario in uscita. Il Chucky è stato colpito al volto ed ha subìto una ferita sopra l’occhio sinistro.è stato immediatamente trasportato all’Ospedale dove ha trascorso la notte in osservazione. Ledel Chucky non ...

