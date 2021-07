Il Milan pesca di nuovo in Francia: ecco Ballo - Touré, sarà il vice Theo (Di domenica 11 luglio 2021) Il Milan sta per chiudere un altro acquisto dalla Francia. Sono in via di definizione le trattative con il Monaco per il terzino sinistro Fodé Ballo - Touré, 24 anni, 57 presenze nelle ultime due ... Leggi su gazzetta (Di domenica 11 luglio 2021) Ilsta per chiudere un altro acquisto dalla. Sono in via di definizione le trattative con il Monaco per il terzino sinistro Fodé, 24 anni, 57 presenze nelle ultime due ...

