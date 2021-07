Il jihadista arrestato a Salerno: 'Segnalato da Francia e Spagna come soggetto pericoloso' (Di domenica 11 luglio 2021) L'uomo, 29 anni, era destinatario di un mandato d'arresto internazionale. Era già stato attenzionato dall'intelligence nel 2012 in Siria per aver preso parte al conflitto nelle fila del fronte Al ... Leggi su today (Di domenica 11 luglio 2021) L'uomo, 29 anni, era destinatario di un mandato d'arresto internazionale. Era già stato attenzionato dall'intelligence nel 2012 in Siria per aver preso parte al conflitto nelle fila del fronte Al ...

