Il gelato a Gorizia piace ordinarlo online | ai primi posti per richieste in Italia

Advertising

WineNewsIt : #Gelato, boom del #delivery online: ordini triplicati nel 2021. A dirlo l’Osservatorio Gelato-Delivery. In crescita… -

Ultime Notizie dalla rete : gelato Gorizia

newsfood.com

al primo posto per ordini dionline.è la città in cui si ordina piùonline. Nel 2021 sono quasi triplicati gli ordini su internet del dolce prediletto dagli italiani in estate ( +179% ) sul 2020, un boom ...... compreso il piacere semplice e genuino di un". La provincia dove si conta il maggior numero di imprese è Udine con 157, seguita da Pordenone con 106, da Trieste con 35 e infine dacon ...UDINE. La Regione ha chiesto la dichiarazione dell'esistenza di eccezionalità dell'evento per le gelate e le brinate verificatesi nel mese di aprile sul territorio regionale. Lo ha reso noto l'assesso ...Elenco dei Comuni che rientrano tra quelli colpiti da maltempoUdine, 9 lug - La Regione ha chiesto la dichiarazione dell'esistenza di eccezionalità dell'evento per le gelate e brinate ...