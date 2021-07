Ignazio Moser: incredibile somiglianza con il nipote (Di domenica 11 luglio 2021) In attesa di allargare la famiglia insieme a Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser fa le prove da papà con i suoi nipotini: la coppia sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in un bellissimo resort e i followers di Moser non hanno potuto fare a meno di notare l’incredibile somiglianza tra lui e uno dei suoi nipotini! Ignazio Moser, figlio del grande campione italiano di ciclismo Francesco Moser, e Cecilia Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 11 luglio 2021) In attesa di allargare la famiglia insieme a Cecilia Rodriguez,fa le prove da papà con i suoi nipotini: la coppia sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in un bellissimo resort e i followers dinon hanno potuto fare a meno di notare l’tra lui e uno dei suoi nipotini!, figlio del grande campione italiano di ciclismo Francesco, e Cecilia Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

webmodanettv : RT @MediasetTgcom24: Machi in barca, da Can Yaman a Ignazio Moser: tra muscoli, tuffi ed effusioni #CRISTIANORONALDO - Dorian221190 : RT @MediasetTgcom24: Machi in barca, da Can Yaman a Ignazio Moser: tra muscoli, tuffi ed effusioni #CRISTIANORONALDO - MediasetTgcom24 : Machi in barca, da Can Yaman a Ignazio Moser: tra muscoli, tuffi ed effusioni #CRISTIANORONALDO… - Laverit35419501 : @miogenerissimo_ Poi sai cosa? Che fondamentalmente si parla del nulla. Al massimo di una fantomatica litigata tra… - GF_diretta : #IsoladeiFamosi #isola, Ignazio Moser su Miryea Stabile: 'Io e Andrea ci siamo presi cura di lei' -