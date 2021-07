Icardi e Wanda Nara altro smacco all’inter, provocazione incredibile! (Di domenica 11 luglio 2021) E’ bastata una foto repostata sui social dalla Show girl Argentina e commentata da l’ex capitano neroazzurro per riaccendere la polemica con i tifosi interisti. Icardi e la moglie hanno infatti iscritto i figli al Milan camp ennesimo smacco all’inter! Wanda e Icardi iscrivono i figli al Milan Camp La moglie – agente dell’ex capitano dell’inter ha repostato una foto dei figli, Valentino, Benedicto e Constantino con indosso la maglia del Milan. La donna ha scritto: ” La mamma più orgogliosa: un portiere, un bomber e un difensore, ho tutto“. Anche Icardi ha commentato la foto scrivendo ... Leggi su rompipallone (Di domenica 11 luglio 2021) E’ bastata una foto repostata sui social dalla Show girl Argentina e commentata da l’ex capitano neroazzurro per riaccendere la polemica con i tifosi interisti.e la moglie hanno infatti iscritto i figli al Milan camp ennesimoiscrivono i figli al Milan Camp La moglie – agente dell’ex capitano dell’inter ha repostato una foto dei figli, Valentino, Benedicto e Constantino con indosso la maglia del Milan. La donna ha scritto: ” La mamma più orgogliosa: un portiere, un bomber e un difensore, ho tutto“. Ancheha commentato la foto scrivendo ...

