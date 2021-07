Advertising

gazzettaparma : I tifosi parmigiani - La fotogallery -

Ultime Notizie dalla rete : tifosi parmigiani

Gazzetta di Parma

Tantiin centro stanno seguendo la partita. Ecco una gallery della serata (con sue scatti anche da Sorbolo) - -Luca Molinari L'attesa è alle stelle tra i. Stasera alle 21 a Wembley è in programma Italia - Inghilterra, finale degli europei di calcio, e l'entusiasmo nei confronti degli 'Azzurri' è ormai incontenibile anche nella nostra ...Tanti parmigiani in centro stanno seguendo la partita. Ecco una gallery della serata (con sue scatti anche da Sorbolo) © RIPRODUZIONE RISERVATA ...La maggior parte delle persone seguirà la partita davanti alla televisione di casa, magari in giardino e in compagnia dei propri amici, sorseggiando una birra fresca e gustandosi la classica pizza o u ...