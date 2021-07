I dati del coronavirus in Italia di oggi | domenica 11 luglio

(Di domenica 11 luglio 2021) Nelle ultime 24 ore insono stati rilevati 1.391 casi positivi dae 7 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono 1.295 (13 in meno di ieri), di cui 161 nei reparti di terapia intensiva (0

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 143.332 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministe… - rtl1025 : ?? Sono 1.391 i positivi al #coronavirus individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… - DSantanche : #pianovaccinazioni In Lombardia superate 10 mln di somministrazioni, corrispondenti a 92.30% del totale dosi conseg… - GiovanniG1950 : RT @RaffaelePizzati: .@SkyTG24 si i sondaggi indicano la popolarità di un politico; i dati del PIL ne indicano i risultati . @matteorenzi h… - alessdm57 : RT @RaffaelePizzati: .@SkyTG24 si i sondaggi indicano la popolarità di un politico; i dati del PIL ne indicano i risultati . @matteorenzi h… -

Ultime Notizie dalla rete : dati del

...Ora Tutti i contenutisito, il quotidiano e gli allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Osservatori FTSE MIB 25.052 +1,67% Eur / Usd 1,1875 +0,25% Spread 110,35...'Sulla base deiraccolti presso gli enti preposti della forza armata', viene precisato, gli ...''effetto starlink'' che ha interessato i cieli dell'intero territorio nazionale nella settimana...Parma, 11 lug. (Adnkronos) - Si è chiusa a Parma l'edizione 2021 della Green Week, il Festival della Green Economy promosso da ItalyPost con il ...Sono 1.390 i positivi al test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Riprende a scendere dopo lo stallo di ieri il numero dei ricoverati in terapia intensiva per i ...