I cavi audio sono "sessisti"? La PAMA vuole abolire l'uso di "jack maschio" e "jack femmina" (Di domenica 11 luglio 2021) La lotta sulla neutralità di genere si fa largo anche nel mondo dell'elettronica. Quante volte abbiamo sentito dire "maschio" o "femmina" per descrivere determinati componenti, come le prese audio? Abbiamo, fra i più classici, il "jack maschio" e il "jack femmina" nei cavi audio-video, come anche le "prese maschili" e le "prese femminili" quando si parla di spine elettriche. Ebbene, pare che la Professional audio Manufacturers Alliance (PAMA), un'associazione americana di ... Leggi su eurogamer (Di domenica 11 luglio 2021) La lotta sulla neutralità di genere si fa largo anche nel mondo dell'elettronica. Quante volte abbiamo sentito dire "" o "" per descrivere determinati componenti, come le prese? Abbiamo, fra i più classici, il "" e il "" nei-video, come anche le "prese maschili" e le "prese femminili" quando si parla di spine elettriche. Ebbene, pare che la ProfessionalManufacturers Alliance (), un'associazione americana di ...

Advertising

borghi_claudio : Ma andate a quel paese... La rivolta contro il sessismo dei cavi audio. Jack 'maschio' e 'femmina' politicamente s… - HuffPostItalia : La rivolta contro il sessismo dei cavi audio. Jack 'maschio' e 'femmina' politicamente scorretti - BiribissiBlog : DAGLI #USA NON C È LIMITE ALL IPOCRISIA La rivolta contro il #sessismo dei cavi audio. Jack #maschio e #femmina pol… - Eurogamer_it : I cavi audio sono 'sessisti'? La #PAMA vuole abolire l'uso di 'jack maschio' e 'jack femmina'. - MariellaLoi : La rivolta contro il sessismo dei cavi audio. Jack 'maschio' e 'femmina' politicamente scorretti | HuffPost -