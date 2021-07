Highlights e gol Argentina-Brasile 1-0 | Finale Copa America 2021 VIDEO

(Di domenica 11 luglio 2021) Glie le azioni salienti di1-0,diche ha sorriso all’Albiceleste e a Leo Messi che solleva il suo primo titolo internazionale. Decide una rete di Di Maria al 22?, con un pallonetto che zittisce il Maracanà e stende i verdeoro che perdono in casa il trofeo. Neymar resta ancora una volta a secco. SportFace.

Ildi Di Maria decide la finaleLa sua ottima Coppa America si è conclusa con una prestazione meno incisiva, ma anche con unsfiorato nel secondo tempo. Nel finale Messi è stato lanciato in aria dai compagni, come simbolo della ...Finalmente Leo Messi ha vinto un trofeo con la sua Nazionale. Coppa America che finisce nelle mani degli argentini. Leo Messi può davvero esultare, anche con la maglia albiceleste ...L'Argentina ha trionfato con un gol di Angel Di Maria sul Brasile conquistando la Coppa America. Un successo atteso da ben 28 anni per la nazionale Albiceleste e che arriva al termine di una partita m ...