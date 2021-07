Guai in vista per la Regina: richiesti risarcimenti miliardari (Di domenica 11 luglio 2021) La ministra giamaicana della cultura Olivia Grange ha annunciato di voler chiedere alla Regina Elisabetta, che governa tutti gli stati sotto il Commonwealth compresa l’isola caraibica, il risarcimento per i danni provocati dalla schiavitù Nonostante l’assetto geopolitico contemporaneo sia fortemente mutato rispetto a quello che si era articolato a ridosso del secondo conflitto mondiale, le conseguenze di una politica schiavista e colonialista continuano a farsi sentire, soprattutto in quei Paesi dove il peso della tratta schiavista ha condizionato così fortemente l’economia del tempo da riuscire a vederne ne conseguenze ancora oggi. ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 11 luglio 2021) La ministra giamaicana della cultura Olivia Grange ha annunciato di voler chiedere allaElisabetta, che governa tutti gli stati sotto il Commonwealth compresa l’isola caraibica, il risarcimento per i danni provocati dalla schiavitù Nonostante l’assetto geopolitico contemporaneo sia fortemente mutato rispetto a quello che si era articolato a ridosso del secondo conflitto mondiale, le conseguenze di una politica schiae colonialista continuano a farsi sentire, soprattutto in quei Paesi dove il peso della tratta schiaha condizionato così fortemente l’economia del tempo da riuscire a vederne ne conseguenze ancora oggi. ...

Advertising

FantaMasterApp : 'Inghilterra, guai per Southgate: pesante assenza in vista dell’Italia' - enricoP22 : @Sciakkispirr A prima vista avevo letto leccare... Stavo già a fa nu paio di guai ahahaha - _princesspark_L : @everyxxwhere Oh oh guai in vista - infoitcultura : Mediaset. Dopo la Marcuzzi e la D’Urso, altra presentatrice scontenta. Guai in vista - giannimacheda : RT @Lucabix1: @seralf @giannimacheda Ma perché la matematica è sempre stata vista come qualcosa di estraneo o da pazzi/geni. E' normalmente… -