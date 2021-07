Grande Slam: cosa è e chi lo ha vinto durante la storia (Di domenica 11 luglio 2021) Novak Djokovic ha fatto un ulteriore passo per iscriversi alla lista dei vincitori del Grande Slam. La vittoria di Wimbledon gli ha consegnato un altro dei quattro tornei che comprendono le ... Leggi su quotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) Novak Djokovic ha fatto un ulteriore passo per iscriversi alla lista dei vincitori del. La vittoria di Wimbledon gli ha consegnato un altro dei quattro tornei che comprendono le ...

Advertising

WeAreTennisITA : INARRESTABILE DJOKOVIC ?? Novak non si ferma neanche di fronte a Berrettini: vince per 6-7 6-4 6-4 6-3, conquista il… - WeAreTennisITA : Djokovic per lo Slam numero 20 o Matteo Berrettini per il suo primo, storico titolo del Grande Slam ? #Wimbledon - Gazzetta_it : #Djokovic non si nasconde: 'Ora il Grande Slam'. #Berrettini: 'Ci riproverò' #Wimbledon - AuroraImmacola1 : RT @WeAreTennisITA: INARRESTABILE DJOKOVIC ?? Novak non si ferma neanche di fronte a Berrettini: vince per 6-7 6-4 6-4 6-3, conquista il suo… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Wimbledon, vince Djokovic (ma bravo Matteo Berrettini): ora obiettivo Grande… -