Grande Fratello, ex protagonista del reality (e indiscussa protagonista del gossip) lancia il suo primo singolo con un videoclip super sexy (Di domenica 11 luglio 2021) E’ nota al pubblico a casa per la sua partecipazione nel 2008 al Grande Fratello e per essere stata fidanzata con il calciatore Mario Balotelli, con cui ha avuto la piccola Pia nel 2012: stiamo parlando di Raffaella Fico che, dopo la fine della sua relazione con Mario aveva ritrovato il sorriso prima accanto ad Alessandro Moggi con cui aveva anche progettato le nozze e poi con Giulio Fratini, manager e proprietario di un hotel di lusso a Firenze. Le cose però poi non sono andate bene neanche con Giulio e il cuore della bella Raffaella è tornato libero. A distanza di un pò di tempo però l’ex gieffina è tornata a far parlare di se, ma questa volta per un ... Leggi su isaechia (Di domenica 11 luglio 2021) E’ nota al pubblico a casa per la sua partecipazione nel 2008 ale per essere stata fidanzata con il calciatore Mario Balotelli, con cui ha avuto la piccola Pia nel 2012: stiamo parlando di Raffaella Fico che, dopo la fine della sua relazione con Mario aveva ritrovato il sorriso prima accanto ad Alessandro Moggi con cui aveva anche progettato le nozze e poi con Giulio Fratini, manager e proprietario di un hotel di lusso a Firenze. Le cose però poi non sono andate bene neanche con Giulio e il cuore della bella Raffaella è tornato libero. A distanza di un pò di tempo però l’ex gieffina è tornata a far parlare di se, ma questa volta per un ...

ItaliaViva : Io non credo che la politica sia seguire i sondaggi. Questo meccanismo è quello del Grande Fratello, non porta alle… - ilfalco1974 : @LegaSalvini Sentire i giudizi da uno che deve il suo successo a IL GRANDE FRATELLO è come sentire un bue dare del cornuto ad un asino - Vincenz96004611 : RT @salpaladino: Dopo l’esperienza in Turchia a Balotelli toccherà il Grande Fratello - Velox05625990 : @LegaSalvini QUESTA GENTE DEVE SPARIRE DALLA POLITICA.H ANNO CAUSATO SOLO DAN NI ALLA - vivinbaro : @PaulLamanski @fmanca Ma ostaggio de che? Io non sopporto la gente che usa slogans suggeriti ed imposti dal grande… -