Gossip calciatori Italia | mogli | figli e fidanzate della Nazionale

Leggi su cityroma

(Di lunedì 12 luglio 2021) Le, lee ideidell’: tutto ciò che c’è da sapere sui protagonisti degli Europei 2021. Il torneo si sta svolgendo dopo lo slittamento del 2020 a causa del Covid, ma ci sono stati anche matrimoni rimandati da alcuni convocati dal ct Roberto Mancini. Se isono protagonisti in campo, e quest’anno sono riusciti a conquistare la finale a Londra, fuori dal campo l’attenzione è tutta per le Wags, le loro dolci metà. Ilsuinon manca mai, per cui non perdiamo tempo e ...