Ultime Notizie dalla rete : Gold Cup Gold Cup: paura per Lozano dopo scontro in gara d'apertura Momenti di paura per il giocatore del Napoli Hirving Lozano, infortunatosi al volto in uno scontro di gioco nelle prime fasi della partita di apertura della Gold Cup, Messico - Trinidad e Tobago, disputata la notte scorsa a Dallas, in Texas. L'attaccante del Napoli si è scontrato con il portiere avversario, Marvin Phillip, in uscita ed è rimasto a terra ...

