GLI IMMORTALI DI WEMBLEY! Italia campione d’Europa, Football’s coming Rome! Donnarumma fa piangere l’Inghilterra (Di domenica 11 luglio 2021) L’Italia è sul tetto del Vecchio Continente: nella finale degli Europei di calcio, giocata alle ore 21.00, è andato in scena il match che vedeva gli azzurri opposti ai padroni di casa dell’Inghilterra. Vittoria Italiana ai calci di rigore per 4-3 (1-1 dopo i supplementari) e secondo successo nella competizione dopo quello casalingo del 1968. l’Inghilterra sblocca la gara nel primo tempo al 2? con Shaw, poi al minuto 67 Bonucci sigla il pareggio che allunga il match. Nei tempi supplementari il punteggio non cambia, poi ai rigori le parate di Donnarumma sanciscono il 4-3 finale con cui vince ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) L’è sul tetto del Vecchio Continente: nella finale degli Europei di calcio, giocata alle ore 21.00, è andato in scena il match che vedeva gli azzurri opposti ai padroni di casa del. Vittoriana ai calci di rigore per 4-3 (1-1 dopo i supplementari) e secondo successo nella competizione dopo quello casalingo del 1968.sblocca la gara nel primo tempo al 2? con Shaw, poi al minuto 67 Bonucci sigla il pareggio che allunga il match. Nei tempi supplementari il punteggio non cambia, poi ai rigori le parate disanciscono il 4-3 finale con cui vince ...

Advertising

archicri1 : E lo ridico ancora per impararlo a memoria in questi giorni impazziti di polvere e di gloria e lo ripeto ancora fi… - iceh4art : @nonseinvisibile La minaccia più grande di tutti, la morte in arrivo, gli immortali che esistono da secoli.. sconfi… - wantvstyles : RT @willmozArt36: Il tempo fa appassire le cose, secca la vita e scolorisce le sfumature. Il tempo, però, non può nulla contro le storie ch… - MariaPi70255087 : RT @SalaLettura: Come la luce, Delizia senza forma E come l’ape, Melodia senza tempo Come i boschi, Segreto come brezza Che, senza frasi, a… - n_e_s_s_uno : RT @SalaLettura: Come la luce, Delizia senza forma E come l’ape, Melodia senza tempo Come i boschi, Segreto come brezza Che, senza frasi, a… -