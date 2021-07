Gkn, operai alla Nazionale italiana, 'Azzurri tifate per noi' (Di domenica 11 luglio 2021) Una lettera alla Nazionale italiana, impegnata oggi a Wembley per la finale degli Europei di calcio, per chiedere la solidarietà della squadra e di "tifare per noi". A scriverla i lavoratori della Gkn ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 11 luglio 2021) Una lettera, impegnata oggi a Wembley per la finale degli Europei di calcio, per chiedere la solidarietà della squadra e di "tifare per noi". A scriverla i lavoratori della Gkn ...

