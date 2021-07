Giulia Salemi figuraccia | usa Raffaella Carrà per autocelebrarsi | “Taci | rispetta i morti” | caos sui social

(Di domenica 11 luglio 2021)scatena una polemica con un post sullaDa quando è venuta a mancare la grandechiunque sui, in radio e in televisione ha detto la sua sul caschetto biondo. Nelle ultime ore ancheha voluto spendere qualche parola sulla professionista bolognese, che è venuta a mancare a L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

GiuliaSalemi93 : Oggi ho fatto una chiacchierata con Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri. Mi sono dimenticata di dirvelo ?? Se volet… - Licia21347223 : RT @wavesnowaves2: Giulia Salemi sta letteralmente vincendo. Un sacco di progetti importanti a cui lavora con grande impegno e passione, un… - drugscl : giulia salemi sempre elegante ???? - aras96__ : RT @vivodinotte9: Fai parlare di te perché sei te. Inizia Giulia Salemi: •salotto salemi •primadonna •Breil •videoclip shade •videoclip… - Stefycr7 : RT @Cassand74387682: Giulia dal 1/1/21 ha fatto: Salotto Salemi 2 videoclip Testimonial Primadonna Brand Ambassador Breil Aperto un canale… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

ComingSoon.it

Da Heather Parisi che attacca i colleghi , all'agente Angelo Perrone furioso con Magalli e Milly Carlucci , fino alle proteste dei fan contro il post di. In mezzo a tutto questo, anche ...Un tweet condiviso da, per la scomparsa di Raffaella Carrà, ha scatenato una polemica. Il suo gesto non è stato apprezzato. Argomenti trattatinella bufera per le parole sulla Carrà...Giulia Salemi, la dedica a Raffaella Carrà fa infuriare i fan. Giulia Salemi nel mirino di feroci critiche sui social: il pomo della discordia è la sua dedica a Raffaella Carrà, morta a 78 anni dopo u ...Ovviamente Giulia Salemi ha espresso tutta la sua felicità su instagram: “Finalmente di nuovo insieme…” Quali saranno i loro piani per il weekend? E ovviamente un po’ tutti i vip sui social o di ...