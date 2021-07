Giorgia Villa, Olimpiadi a rischio? Enrico Casella: “Domani gli esami. Piano B con Vanessa Ferrari in squadra” (Di domenica 11 luglio 2021) Giorgia Villa ha accusato una botta durante l’esercizio al corpo libero eseguito ieri nell’ambito dell’all-around dei Campionati Italiani. La bergamasca ha conquistato il tricolore e subito dopo la gara aveva dichiarato che non era nulla di grave, ma l’infortunio non sembra essere di così semplice assimilazione. A parlarne è infatti stato il DT Enrico Casella ai microfoni della Federginnastica. Il tecnico bresciano ha infatti parlato di esami da effettuare e ha anche esposto il rischio che la 18enne, capitana delle Fate, non possa prendere parte alle Olimpiadi di Tokyo ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021)ha accusato una botta durante l’esercizio al corpo libero eseguito ieri nell’ambito dell’all-around dei Campionati Italiani. La bergamasca ha conquistato il tricolore e subito dopo la gara aveva dichiarato che non era nulla di grave, ma l’infortunio non sembra essere di così semplice assimilazione. A parlarne è infatti stato il DTai microfoni della Federginnastica. Il tecnico bresciano ha infatti parlato dida effettuare e ha anche esposto ilche la 18enne, capitana delle Fate, non possa prendere parte alledi Tokyo ...

