Giorgia Meloni torna a Latina, la leader di Fratelli d'Italia presenta il suo libro (Di domenica 11 luglio 2021) Giorgia Meloni torna a Latina . La leader di Fratelli d'Italia sarà nel capoluogo venerdì 16 luglio e l'occasione per fare visita di nuovo alla provincia pontina è offerta dalla presentazione del suo ... Leggi su latinatoday (Di domenica 11 luglio 2021). Ladid'sarà nel capoluogo venerdì 16 luglio e l'occasione per fare visita di nuovo alla provincia pontina è offerta dallazione del suo ...

Advertising

_Morcego_ : RT @Nicolabrunialti: Chissà quale Giorgia Meloni ha votato contro la cittadinanza italiana a Zaki... la donna, la madre o la cristiana? #Z… - lorenzhaus : RT @PraesesMundi: Per fortuna c'è Giorgia #Meloni, un'opposizione seria e credibile che nel prossimo futuro guiderà l'Italia. Garanzia di c… - VanniRestelli : @robertu74 @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni Guarda che Giorgia Meloni, che a me piace, senza Salvni, può solo contin… - Katerina_Griega : RT @TwittGiorgio: Giorgia Meloni: 'Sinistra? Non hanno argomenti, questo è il loro problema'....LO AVEVAMO CAPITO TUTTI MENO LORO! https:/… - arrigo_caterina : RT @ProfCampagna: Giorgia #Meloni: 'Sono contraria al #DdlZan. La sinistra usa i gay come scudi umani'. Sì, e poi ci sono i fascisti e gli… -