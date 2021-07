Giorgia Gabriele ex di Vacchi si è sposata | foto e invitati canto di Bocelli

Leggi su cityroma

(Di domenica 11 luglio 2021) News La modella ha sposato Andrea: tutti i dettagli della cerimonia impreziosita dalla voce diPubblicato su 11 Luglio 2021ha detto sì ed è convolata a nozze con Andrea Grilli. L’ex di Gianlucae l’imprenditore milanese, che condividono l’amore da quattro anni (la coppia ha anche già avuto un figlio, Matteo, venuto alla luce nell’agosto 2019) hanno festeggiato il matrimonio in una villa a Viareggio, location sontuosa addobbata a tutto puntino per la cerimonia che è andata in scena sabato 10 luglio 2021. “10-07-2021 Mr. & Mrs. Grilli”, ha scritto su Instagram la ...