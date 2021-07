Gioia infinita per la vittoria: Insigne scoppia a piangere negli spogliatoi (Di lunedì 12 luglio 2021) La vittoria dell'Europeo è stata sinonimo di grande Gioia per tutti gli italiani. I giocatori hanno festeggiato in campo e negli spogliatoi e hanno voluto salutare i loro parenti. Lorenzo Insigne ha videochiamato la moglie Jenny Darone ed è scoppiato a piangere di Gioia. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 12 luglio 2021) Ladell'Europeo è stata sinonimo di grandeper tutti gli italiani. I giocatori hanno festeggiato in campo ee hanno voluto salutare i loro parenti. Lorenzoha videochiamato la moglie Jenny Darone ed èto adi

