Genoa, squadra in partenza verso ritiro di Neustift (Di domenica 11 luglio 2021) Tutto pronto per il ritiro di Neustift im Stubaital per il Genoa. La squadra arriverà in Austria nel pomeriggio di lunedì 12 luglio, dove scenderanno subito sul campo dello SportPlatz per la prima seduta. Da martedì 13, poi, comincerà il programma che comprenderà doppie sedute, in avvicinamento al primo impegno in amichevole contro i dilettanti dello Stubai sabato 17 luglio alle ore 17.

Ultimati stamane i test a Pegli: il Genoa è pronto per il ritiro Ultimati stamane i test a Pegli: il Genoa è pronto per il ritiro. La squadra di Ballardini partirà domani mattina per Neustift ...

