Gelato | i nuovi gusti dell’estate 2021

(Di domenica 11 luglio 2021) Sta «ripartendo» anche il gelato: dopo una flessione dei consumi legata al fatto che non siamo potuti uscire di casa, secondo i dati dell’Osservatorio Sigep i consumi nazionali segnano un +14% da inizio anno. Una bella ventata di ottimismo per i gelatai, che quest’anno sono prontissimi a soddisfare la nostra voglia di tornare alla vita, alla bellezza, assecondando il nostro desiderio di vivere bene. Sempre secondo l’Osservatorio Sigep il gelato dell’estate 2021 sarà una «SPA per il palato», che vuol dire, anzitutto, che il gelato è sempre più naturale, genuino, e quindi anche sano.