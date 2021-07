Gazzetta: Mancini ha il dubbio Immobile, Bernardeschi o Insigne falso nueve? (Di domenica 11 luglio 2021) La Gazzetta scrive di un dubbio che alla vigilia si è insinuato nella testa di Roberto Mancini: chi gioca centravanti? E se proprio all’ultima Immobile rimanesse in panchina? Per Belotti? Mmm. Più accreditata l’ipotesi del falso nueve: Bernardeschi o Insigne che ha giocato lì qualche minuto della semifinale contro la Spagna (prima di uscire). il dubbio che si è insinuato nella mente di Mancini è di oggi: un altro atto di fede, oppure farsi trascinare dall’istinto di cambiare proprio in extremis, fiducia a Belotti, ma più ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 luglio 2021) Lascrive di unche alla vigilia si è insinuato nella testa di Roberto: chi gioca centravanti? E se proprio all’ultimarimanesse in panchina? Per Belotti? Mmm. Più accreditata l’ipotesi delche ha giocato lì qualche minuto della semifinale contro la Spagna (prima di uscire). ilche si è insinuato nella mente diè di oggi: un altro atto di fede, oppure farsi trascinare dall’istinto di cambiare proprio in extremis, fiducia a Belotti, ma più ...

Advertising

Gazzetta_it : Comunque vada, grazie Mancio ?????? Quando Roberto Mancini si è seduto sulla panchina azzurra, la nostra nazionale at… - Gazzetta_it : Felicità Mancini dopo il 2-1 al Belgio: 'I miei ragazzi sono stati straordinari. Ora mancano due partite...'.… - Gazzetta_it : Mancini non si ferma: 'Grandi ragazzi ma non è ancora finita. Ora giochiamoci la finale'. #Euro2020 - IAmSirPhilip : RT @GnocchiGene: Italia-Inghilterra stasera sfida totale: sarà scontro tra i ct Southgate e Mancini, tra i politici Johnson e Mattarella e… - garbadaru : RT @Gazzetta_it: La lettera degli eroi del Mundial ‘82 ai ragazzi di Mancini: 'Ci rivediamo in voi' #ItaliaInghilterra #Euro2020 https://t.… -