G20 Venezia | ecco cosa ha deciso dalla tassa sulle multinazionali agli shock futuri

(Di domenica 11 luglio 2021) Il G20 di, riunitosi il 9-10 luglio, ha dato l’atteso via libera finale allaminima, una proposta fortemente caldeggiataPresidenza Biden in USA e sostenuta dai membri OCSE, che lo scorso 1° luglio hanno siglato un impegno in tal senso. Il sistema si fonda su due pilastri:re lein ogni paese in cui operano e realizzano profitti; imporre un’aliquota minima del 15%entrate generate. L’applicazione di un’aliquota minima si tradurrà in circa 150 miliardi di dollari di entrate fiscali globali ...

Lo ha detto il ministro dell'Economia Daniele Franco, nel corso di una conferenza stampa alFinanze a. 'La seconda regola prevede che le multinazionali con fatturato superiore a 750 ..., OK A GLOBAL TAX/ Aliquota 15% multinazionali, Franco "accordo storico" Abbiamo per Powell (Fed) inflazione al 4,1% circa per il 2021, e al 2,5% e al 2,3% per il 2022 e il 2023, a fronte ...Così il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, parlando con i giornalisti al termine della conferenza stampa conclusiva del G20 Finanze all’Arsenale di Venezia. “Ovviamente questa è ...Il G20 di Venezia, riunitosi il 9-10 luglio, ha dato l’atteso via libera finale alla tassa minima sulle multinazionali, una proposta fortemente caldeggiata dalla Presidenza Biden in USA e sostenuta ...