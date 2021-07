Funerali di Raffaella Carrà | il Significato della Foto dei Bambini

Advertising

RaiNews : 'Chissà se gli artisti sanno quanto bene fanno alle vite che toccano', ha detto in apertura della cerimonia, fra Si… - Corriere : I funerali di Raffaella Carrà a Roma, domani il corteo. Japino: ricordatela in tutte le chiese - Corriere : ?? I funerali di Raffaella Carrà si terranno venerdì a Roma. Giovedì la camera ardente - MARICAVICCHIOLO : RT @tweetnewsit: I dati d'ascolto di venerdì 9 luglio 2021: l'ultimo saluto a #RaffaellaCarrà supera i tre milioni di spettatori tra #Rai e… - tweetnewsit : I dati d'ascolto di venerdì 9 luglio 2021: l'ultimo saluto a #RaffaellaCarrà supera i tre milioni di spettatori tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Funerali Raffaella

il Resto del Carlino

L'ADDIOCarrà, la piazza canta 'Ballo... ROMACarrà,all'Ara Coeli, a Roma... Carramba Boys: 'Carrà mi aprì le porte della televisione' Raffalla Carrà, ...Read More In EvidenzaCarrà, in tv 3 milioni di spettatori 10 Luglio 2021 L'affetto e l'ammirazione degli spettatori televisivi italiani perCarrà l'hanno accompagnata ...Delle parole, quelle del collega e amico Gianni Morandi che hanno lasciato i fan della regina della TV senza parole.A distanza di giorni dalla sua morte, è stata reso pubblico l'ultimo atto di generosità di Raffaella Carrà prima della sua scomparsa ...