Fuga rocambolesca per evitare l’arresto, inseguito e preso dalla Polizia (Di domenica 11 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si è addormentato in macchina, verosimilmente a seguito dell’assunzione di sostanze stupefacenti, dopo essersi fermato con la sua auto sulla corsia di emergenza e quando gli agenti della Polizia Stradale di Nola (Napoli) lo hanno svegliato, lui ha messo in moto ed è fuggito a tutta velocità investendo i due poliziotti, uno dei quali caricato sul cofano anteriore e trascinato per circa dieci metri. E’ successo sulla SS 162 dir, sulla corsia che da Napoli conduce ad Acerra, precisamente nel comune di Castello di Cisterna (Napoli), dove, malgrado malconci, i due poliziotti sono stati costretti a dare vita a un inseguimento fatto di manovre ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si è addormentato in macchina, verosimilmente a seguito dell’assunzione di sostanze stupefacenti, dopo essersi fermato con la sua auto sulla corsia di emergenza e quando gli agenti dellaStradale di Nola (Napoli) lo hanno svegliato, lui ha messo in moto ed è fuggito a tutta velocità investendo i due poliziotti, uno dei quali caricato sul cofano anteriore e trascinato per circa dieci metri. E’ successo sulla SS 162 dir, sulla corsia che da Napoli conduce ad Acerra, precisamente nel comune di Castello di Cisterna (Napoli), dove, malgrado malconci, i due poliziotti sono stati costretti a dare vita a un inseguimento fatto di manovre ...

