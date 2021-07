Francia, allarme variante, il ministro della Salute: 'Inizia la nuova ondata'. Nuove misure in arrivo (Di domenica 11 luglio 2021) Il ministro della Salute francese, Olivier Veran, ha dichiarato oggi che la Francia è 'all'inizio di una nuova ondata ' della pandemia di Covid - 19, temendo un impatto imminente sugli ospedali per ... Leggi su leggo (Di domenica 11 luglio 2021) Ilfrancese, Olivier Veran, ha dichiarato oggi che laè 'all'inizio di unapandemia di Covid - 19, temendo un impatto imminente sugli ospedali per ...

Advertising

AdolfoTasinato : Francia: i militari suonano l’allarme sociale! Dal Nuovo Giornale Nazionale. #Francia #macron @a_meluzzi… - infosferanews : RT @NazionaleNuovo: Nuovo Giornale Nazionale - Francia, i militari suonano l'allarme sociale - NazionaleNuovo : Nuovo Giornale Nazionale - Francia, i militari suonano l'allarme sociale - Rzc_______ : RT @Libero_official: La #Francia lancia l'allarme: '#VarianteDelta, evitate le vacanze in #Spagna e #Portogallo'. In #Europa le prime #zone… - infoitinterno : Allarme anche in Francia per la variante Delta -