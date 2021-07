Follia fuori da Wembley | tifosi inglesi ubriachi tentano di entrare senza biglietto | scontri con la polizia VIDEO

(Di domenica 11 luglio 2021) Scene di ordinariada: i, gran parte giàdal pomeriggio,di forzare il blocco della sicurezza e. Ne nasce uno scontro con laPrima della finale di Euro 2021 tra Italia e Inghilterra, un momento di grande festa sportiva, sono state registrate scene che non avremmo mai voluto raccontare., giàdal pomeriggio e protagonisti di un vile gesto ...

Scene di ordinaria follia fuori da Wembley: i tifosi inglesi, gran parte già ubriachi dal pomeriggio, tentano di forzare il blocco della sicurezza e entrare senza biglietto. Ne nasce uno scontro con la polizia Prima della finale di Euro 2021 tra Italia e Inghilterra. Un gruppo di tifosi inglesi ha provato ad accedere allo stadio senza biglietto.