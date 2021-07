Focolaio nel Viterbese | positivi 6 ragazzi di ritorno dalla Spagna | nessun maxischermo questa sera per la finale degli Europei

(Di domenica 11 luglio 2021) Nuovonel, a Castiglione in Teverina, dove si registrano 4 nuovi contagi da Coronavirus. I casi sono tutti ascrivibili ad un viaggio ineffettuato da alcuniper festeggiare la maturità. Secondo le prime informazioni iavrebbero ricevuto la prima dose di vaccino ma non la seconda ed attualmente sono in quarantena. Leggi anche: 17enne romano ‘segregato’ in hotel a Malta con la fidanzata dopo aver contratto il Covid: ‘Abbandonati a noi stessi, senzaa assistenza’per evitare l’eventuale ...

La crescita dei contagiRegno Unito appare sempre più allarmante, eppure - contrariamente a quanto chiesto da molti ... Boom di contagi in Gb, si temeWembley Wembley pieno al 75%: alla ...Variante Delta,in Grecia, 7 studenti romani bloccati: 'Uno di noi è positivo' Secondo gli ... Variante DeltaLazio, D'Amato: 'Green pass obbligatorio per tutto: dai concerti alle serate ...ROMA La variante Delta spaventa l’Europa, dove molti Paesi sono costretti a fare marcia indietro sulle aperture per contenere i focolai in crescita. Nuove restrizioni sono state disposte in particolar ...Covid Italia, il bollettino di oggi 11 luglio 2021. • 1.391 contagiati • 7 morti • 1.318 guariti +0 terapie intensive | -13 ricoveri 143.332 tamponi Tasso ...