Florenzi: «Pronto a morire per l'Italia». E dedica la vittoria a Vialli (Di lunedì 12 luglio 2021) Alessandro Florenzi, esterno dell'Italia, ha parlato al termine della finale di Euro 2020 contro l'Inghilterra. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. vittoria A EURO 2020 – «Potevo decidere quando giocare, ho scelto di fare la prima e l'ultima (ride, ndr). Non è stato facile, per la Nazionale sono Pronto a morire in campo. Avrei dovuto tirare il sesto rigore, ma per fortuna c'era Donnarumma. Siamo orgogliosi di essere italiani e di vestire questa ...

