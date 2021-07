Florenzi: “It’s coming home? Gli inglesi hanno sbagliato consonante. It’s coming Rome” (Di lunedì 12 luglio 2021) Intervistato da Rai Sport, l’esterno del PSG e della Nazionale, Alessandro Florenzi, ha parlato degli europei e del successo. Queste le sue parole: “Che emozione immensa. Ero pronto per il sesto rigore ma non è servito per fortuna. Sono felice, ho contribuito come ho potuto, avevo detto al mister che per la finale ce l’avrei fatta e così è stato a che se per pochi minuti. It’s coming home? Gli inglesi hanno sbagliato una consonante. La coppa It’s coming ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 luglio 2021) Intervistato da Rai Sport, l’esterno del PSG e della Nazionale, Alessandro, ha parlato degli europei e del successo. Queste le sue parole: “Che emozione immensa. Ero pronto per il sesto rigore ma non è servito per fortuna. Sono felice, ho contribuito come ho potuto, avevo detto al mister che per la finale ce l’avrei fatta e così è stato a che se per pochi minuti.? Gliuna. La coppa...

Advertising

elbauscia : RT @TuttoMercatoWeb: Florenzi: 'It's coming Rome non It's coming Home. Hanno sbagliato una consonante...' - junews24com : Florenzi punge gli inglesi: «It's coming Rome, hanno sbagliato consonante» - - Euridice___ : RT @gxallavichx: It's coming home? Avevano sbagliato una consonante. Si può sbagliare. FLORENZI TI AMO - federico20056 : RT @thenightwe2met: 'IT'S COMING ROME AVEVANO SBAGLIATO NA CONSONANTE ' MA MI STO PISCIANDO SOTTO CHE MITO FLORENZI - vettelsunshine : RT @holvdmeniall: florenzi: “it’s coming rome, avevano sbagliato na consonante no?” VI PREGO ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Florenzi It’s Florenzi: "It's coming Rome non It's coming Home. Hanno sbagliato una consonante..." TUTTO mercato WEB