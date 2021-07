Firenze | 422 lavoratori licenziati con una mail Insorgono politica e sindacati | Orlando | “Inaccettabile”

(Di domenica 11 luglio 2021) Aspre polemiche dopo che idella fabbrica di componenti meccaniche per auto, la Gkm di Campi Bisenzio, a, sono staticon modalità che il ministro del Lavoroha definito “inaccettabili“. La multinazionale ha troncato i rapporti di lavoro durante le ferie concordate con le parti sociali in modo del tutto inaspettato, senza ulteriori comunicazioni. Sul piede di guerra i, che chiedono l’intervento del governo.con una422della Gkm diUna “doccia fredda ...

lucatelese : A Firenze 422 lavoratori di Gkn (componenti automotive) mandati a casa con una mail. L’azienda vuole delocalizzare.… - Radio1Rai : ?? La #Gkn chiude lo stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze). Licenziamento per i 422 dipendenti. Lo rende noto la… - MediasetTgcom24 : Lavoro, Cgil: Gkn chiude la fabbrica di Firenze, 422 licenziati #Lavoro - bafio55 : RT @lucatelese: A Firenze 422 lavoratori di Gkn (componenti automotive) mandati a casa con una mail. L’azienda vuole delocalizzare. Ieri è… - NadaAlfano : RT @MarcoRizzoPC: Ecco i risultati dello sblocco dei licenziamenti firmato anche dalla Cgil. La Gkn Driveline, settore automobilistico e ae… -

A scriverla i lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio (), multinazionale di proprietà del ...senza preavviso l'imminente chiusura dello stabilimento fiorentino e il licenziamento dei......duro l'attacco del presidente Eugenio Giani che ieri pomeriggio era davanti alla Gkn insieme ai... Dal fronte di Gkn Driveline, l'ad Andrea Ghezzi parla invece di "un'indifferibile e ...Circa 50 lavoratori della Gkn hanno occupato per la notte la sede di Campi Bisenzio dell'azienda, dopo essere stati lasciati a casa con una email.Una lettera alla Nazionale italiana, impegnata oggi a Wembley per la finale degli Europei di calcio, per chiedere la solidarietà della squadra e di "tifare per noi". (ANSA) ...