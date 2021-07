FIFA 22: La Versione PC sarà Old gen mentre quella per Stadia sarà Next Gen (Di domenica 11 luglio 2021) Nella giornata di oggi EA Sports ha divulgato alcune importanti notizie riguardanti l’attesissimo FIFA 22. Oltre alla notizia dell’introduzione della Hypermotion Technology, un’altra notizia che ha creato malumore nella community è quella riguardante l’assenza della innovativa tecnologia nella Versione PC. Oltre al danno è arrivata anche la beffa, infatti la software house canadese ha comunicato che l’Hypermotion Technology sarà invece disponibile nella Versione Stadia che di fatto è una piattaforma molto simile ad un PC. L’unico motivo che può aver spinto EA Sports ... Leggi su fifaultimateteam (Di domenica 11 luglio 2021) Nella giornata di oggi EA Sports ha divulgato alcune importanti notizie riguardanti l’attesissimo22. Oltre alla notizia dell’introduzione della Hypermotion Technology, un’altra notizia che ha creato malumore nella community èriguardante l’assenza della innovativa tecnologia nellaPC. Oltre al danno è arrivata anche la beffa, infatti la software house canadese ha comunicato che l’Hypermotion Technologyinvece disponibile nellache di fatto è una piattaforma molto simile ad un PC. L’unico motivo che può aver spinto EA Sports ...

