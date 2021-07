FIFA 22: in arrivo la Indian Super League? (Di domenica 11 luglio 2021) Nell’attesa del trailer di FIFA 22, che verrà mostrato alle 17:30 di domenica 11 luglio, proseguono i rumors sul prossimo capitolo del videogame calcistico targato EA Sports! Stando a quanto riportato dal sito KhelNow, la Indian Super League, il massimo campionato Indiano, sarà presente in FIFA 22 Non sarebbe una novità assoluta per EA Sports: L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di domenica 11 luglio 2021) Nell’attesa del trailer di22, che verrà mostrato alle 17:30 di domenica 11 luglio, proseguono i rumors sul prossimo capitolo del videogame calcistico targato EA Sports! Stando a quanto riportato dal sito KhelNow, la, il massimo campionatoo, sarà presente in22 Non sarebbe una novità assoluta per EA Sports: L'articolo proviene da FUT Universe.

