Federico Fashion Style a Napoli tanti vip per l’inaugurazione del salone

(Di domenica 11 luglio 2021)apre il suoal Vomero,vip pered un super party con alcune stelle della televisione e i suoi follower. E’ pronto a stupire il pubblico napoletano con il suo nuovissimodi bellezza al Vomero, infattisbarca nella Coin disita in Via Scarlatti al Vomero. Il taglio del nastro è avvenuto questo pomeriggio intorno alle 17:30, hanno preso parte all’apertura deltante celebrità del web e della ...

Advertising

xbrsmile : per la finale di stasera mi perdo il party total pink di federico fashion style fanculo - puremadnss : TUTTO di canzone e video di Federico Fashion Style urla bilancia e difatti è nato il 3 ottobre - min__yoongl : se vi sentite demoralizzati o proprio uno schifo andatevi a vedere l'mv di Federico fashion style, vi assicuro al 100% che starete meglio - mrcllznn : RT @mrcllznn: @Siriostar69 Fedez, cantante, (sic!) autore di testi impareggiabili come 'Dai cazzo Federico' da cui il verso: 'e con tutto q… - esesapessi : L'inferno è passare un sabato pomeriggio di luglio a guardare le repliche di Federico fashion style -

Ultime Notizie dalla rete : Federico Fashion

Nei giorni scorsi il sito Dagospia , diretto da Roberto D'Agostino, ha rivelato che molto probabilmenteLauri conosciuto con il nome d'arte diStyle , hairstylist originario ...Chiesa, col goal che ha sbloccato il risultato contro l'Austria, ha sicuramente fatto la ... Percorsi singolari sono poi quelli del russo Andrej Arshavin, dottore indesign; quello del ...Federico Fashion Style apre il suo salone al Vomero, tanti vip per l’inaugurazione ed un super party con alcune stelle della televisione e i suoi follower. E’ pronto a stupire il pubblico napoletano ...Nuova avventura per Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style. Il famoso parrucchiere delle star, protagonista del programma di Real Time ‘Il salone delle meraviglie’, apre un salone di bellezza ...