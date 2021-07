Febbre Azzurra, l'appello del prefetto: 'La zona bianca è un patrimonio, non sprechiamolo in una sera' (Di domenica 11 luglio 2021) ANCONA - 'Dobbiamo continuare a custodire quel patrimonio che è la zona bianca . Non passiamo permetterci di comprometterla per una possibile serata di gioia'. Cosi il prefetto di Ancona Darco Pellos ,... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 11 luglio 2021) ANCONA - 'Dobbiamo continuare a custodire quelche è la. Non passiamo permetterci di comprometterla per una possibileta di gioia'. Cosi ildi Ancona Darco Pellos ,...

Advertising

iltirreno : ?? FEBBRE AZZURRA: LA RINUNCIA - Mentre sale l'attesa per la finale degli Europei di calcio tra Italia e Inghilterra… - ADM_assdemxmi : RT @rep_milano: Milano, sale la febbre azzurra ma senza maxischermi per la finale in piazza - rep_milano : Milano, sale la febbre azzurra ma senza maxischermi per la finale in piazza - siracusaoggi : (Febbre azzurra e feste in piazza: possibile conciliare maxischermo in piazza e anti-covid?) -… - iltirreno : ???? ? FEBBRE AZZURRA - I ragazzi di Roberto Mancini omaggiano la Carrà e fanno festa, e poi c'è il commentatore arab… -