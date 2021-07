Faraoni | “È un nuovo inizio | c’è tanto entusiasmo L’obiettivo? La salvezza”

(Di domenica 11 luglio 2021) Marco Davide, esterno difensivo dell’Hellas Verona, direttamente dal ritiro ha raccontato l’della nuova stagione, la sua quarta consecutiva in maglia gialloblù, e l’di uncorso, quello targato mister Eusebio Di Francesco. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate al canale ufficiale del club. “Abbiamo iniziato con grande, c’è tanta voglia di fare bene,e voglia che non devono mai mancare. Obiettivo? Assolutamente sì, è il nostro principale obiettivo da raggiungere, poi si vedrà se riusciremo a fare qualcosa in più. La ...

MEZZANO - "Le impressioni del primo giorno di ritiro? Abbiamo iniziato con grande entusiasmo, c'è tanta voglia di fare bene, entusiasmo e voglia che non devono mai mancare". Lo ha dichiarato il giocatore ...L'esterno gialloblù raggiunto dai microfoni di Hellas Channel, ha parlato delle prime impressioni sul ritiro (e non solo) Le prime impressioni da Primiero, gli obiettivi stagionale e la finale di Wemb ...