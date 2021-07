Europei U23, è grand'Italia: con sei ori vince per la prima volta il medagliere (Di domenica 11 luglio 2021) Un'Italia così non si è proprio mai vista. La quarta e ultima giornata degli Europei under 23 di Tallinn regala alla squadra azzurra guidata da Tonino Andreozzi il successo nel medagliere. Il bilancio ... Leggi su gazzetta (Di domenica 11 luglio 2021) Un'così non si è proprio mai vista. La quarta e ultima giornata degliunder 23 di Tallinn regala alla squadra azzurra guidata da Tonino Andreozzi il successo nel. Il bilancio ...

Ultime Notizie dalla rete : Europei U23 Europei U23, è grand'Italia: con sei ori vince per la prima volta il medagliere Un'Italia così non si è proprio mai vista. La quarta e ultima giornata degli Europei under 23 di Tallinn regala alla squadra azzurra guidata da Tonino Andreozzi il successo nel medagliere. Il bilancio complessivo dice di sei ori, cinque argenti e tre bronzi, per un totale di ...

Italia mai così forte, primi nell'euromedagliere! Strepitosa spedizione azzurra agli Europei U23 di Tallinn: 6 ori, 5 argenti, 2 bronzi. Per la prima volta in vetta al medagliere, davanti a Germania e Repubblica Ceca, con il record di podi italiani (13) Una spedizione mai vista. Un ...

Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal Atletica, Europei U23: l’Italia vince il medagliere! Tris d’ori con Sabbatini, Barontini e Battocletti L'Italia chiude col botto gli Europei Under 23 di atletica leggera andati in scena a Tallinn (Estonia). Gli azzurri hanno infatti conquistato tre medaglie d'oro nell'ultima giornata di gara e frantuma ...

Dalia Kaddari straordinaria, medaglia d’oro nei 200m agli Europei U23: ora le Olimpiadi Medaglia d'oro per Dalia Kaddari nei 200 metri, nella giornata di ieri. E la seconda per gli Azzurri agli Europei U23.

