Europei: Tom Cruise in tribuna a Wembley dopo aver assistito a finale Wimbledon (Di domenica 11 luglio 2021) Londra, 11 lug. (Adnkronos) – Tom Cruise, leggenda di Hollywood, è presente in tribuna a Wembley per assistere alla finale di Euro 2020 tra Inghilterra e Italia. La star americana dialoga con gli ex campioni dal calcio mondiale come David Beckham. Cruise nel pomeriggio ha assistito anche alla finale di Wimbledon vinta da Novak Djokovic su Matteo Berrettini. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 11 luglio 2021) Londra, 11 lug. (Adnkronos) – Tom, leggenda di Hollywood, è presente inper assistere alladi Euro 2020 tra Inghilterra e Italia. La star americana dialoga con gli ex campioni dal calcio mondiale come David Beckham.nel pomeriggio haanche alladivinta da Novak Djokovic su Matteo Berrettini. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Europei: Tom Cruise in tribuna a Wembley dopo aver assistito a finale Wimbledon... - mariiagrazia : RT @nasoliscio: oggi quindi andrò contro il paese di tom hiddleston per gli europei beh amo questo è il karma per non avermi fatto andare a… - Italia_Notizie : Europei 2021, Tom Cruise rivela: “Ecco chi tiferò tra Inghilterra e Italia”. La telefonata alla Nazionale - FQMagazineit : Europei 2021, Tom Cruise rivela: “Ecco chi tiferò tra Inghilterra e Italia”. La telefonata alla Nazionale - Only_the_br4v3 : RT @nasoliscio: oggi quindi andrò contro il paese di tom hiddleston per gli europei beh amo questo è il karma per non avermi fatto andare a… -