Europei: The Sun, 'Leoni con il cuore spezzato' (Di lunedì 12 luglio 2021) Londra, 11 lug. (Adnkronos) - "I Leoni con il cuore spezzato". Apre così The Sun dopo la sconfitta subita ai rigori dall'Inghilterra contro l'Italia. "Agonia per la sconfitta dell'Inghilterra contro l'Italia ai rigori, ma i Leoni ci hanno resi orgogliosi", aggiunge il quotidiano sulla finale di Euro 2020. Mentre il Daily Star titola: "Not again". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Londra, 11 lug. (Adnkronos) - "Icon il". Apre così The Sun dopo la sconfitta subita ai rigori dall'Inghilterra contro l'Italia. "Agonia per la sconfitta dell'Inghilterra contro l'Italia ai rigori, ma ici hanno resi orgogliosi", aggiunge il quotidiano sulla finale di Euro 2020. Mentre il Daily Star titola: "Not again".

