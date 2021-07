Europei | Mazzola | ' ero innamorato del Mancio giocatore | come allenatore è ancora più grande' **

(Di lunedì 12 luglio 2021) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "Ho un po' di nodo in gola, sono stati bravi, bravissimi. Dentro questa nazionale c'è qualcosa, sono stati bravi di testa e di piede. Avendo visto le partite precedenti pensavo che ce l'avrebbero fatta, mi sembrava che avessero qualcosa più degli altri". E' emozionato Sandroche, raggiunto telefonicamente dall'Adnkronos subito dopo la vittoria dell'Italia agli Europei commenta l'esito della partita, terminata ai rigori. "Anche se io sempre pronostico vittoria quando c'è l'Italia o l'Inte", sorride l'ex campione italiano e dirigente sportivo dell'Inter. Che non lesina commenti entusiasti sull'degli Azzurri, ...

Per presentare la finale Italia Inghilterra abbiamo sentito Sandro, che vinse glicon l'Italia nel 1968 nell'unico successo finora degli azzurri in questa competizione. Eccolo in ...L'ultima Italia a trionfare agliera stata infatti quella di Ferruccio Valcareggi nel 1968 quando in campo c'erano giocatori del calibro di Gianni Rivera, Giacinto Facchetti, Sandro, ...All'Italia manca un ultimo sforzo, il più importante, nella finale con l'Inghilterra per rialzare la coppa dell'Europeo di calcio.In attesa della finale di questa sera chiudiamo la rubrica AZZURRI con gli Europei del 1968, che restituirono al calcio italiano il prestigio di sempre.