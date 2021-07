Europei | Mancini | ' era una cosa impossibile anche da pensare'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 luglio 2021) Londra, 12 lug. (Adnkronos) - "Era unada, i ragazzi sono stati straordinari, non ho parole, un gruppo meraviglioso. Questa partita per come si era messa era difficilissima ma l'abbiamo dominata, dispiace per gli inglesi. La squadra è cresciuta tantissimo, siamo felicissimi per tutti gli italiani". Lo ha detto il ct azzurro Robertoa Sky dopo il successo di Euro 2020. "Quella Sampdoria andava oltre, fummo sfortunati allora, oggi si è chiuso un cerchio", ha aggiunto