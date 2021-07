Europei: Mancini e Vialli firmano autografi al termine della rifinitura degli azzurri (Di domenica 11 luglio 2021) Londra, 11 lug. – (Adnkronos) – Al termine della rifinitura degli azzurri in vista della finale dell’Europeo contro l’Inghilterra, il ct Roberto Mancini insieme al capo delegazione Gianluca Vialli sono usciti dal centro sportivo che ospita la Nazionale per firmare alcuni autografi. In particolare, hanno concesso un autografo a Fabrizio, tifoso sampdoriano presente a Wembley nel 1992 per la finale della Coppa dei Campioni persa dai blucerchiati contro il Barcellona. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 11 luglio 2021) Londra, 11 lug. – (Adnkronos) – Alin vistafinale dell’Europeo contro l’Inghilterra, il ct Robertoinsieme al capo delegazione Gianlucasono usciti dal centro sportivo che ospita la Nazionale per firmare alcuni. In particolare, hanno concesso un autografo a Fabrizio, tifoso sampdoriano presente a Wembley nel 1992 per la finaleCoppa dei Campioni persa dai blucerchiati contro il Barcellona. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Mancini alla vigilia della finale: «Dirò ai ragazzi di divertirsi altri novanta minuti, perché poi no… - Gazzetta_it : La lettera degli eroi del Mundial ‘82 ai ragazzi di Mancini: 'Ci rivediamo in voi' #ItaliaInghilterra #Euro2020 - repubblica : Inghilterra-Italia, Mancini: 'Speriamo di vivere un 11 luglio come quello dell'82..' - TV7Benevento : Europei: Mancini e Vialli firmano autografi al termine della rifinitura degli azzurri... - mondiali_it : E' il giorno della finale. Due grandi squadre si sfidano a Wembley per decretare la vincitrice dell'Europeo. ????… -