Europei: Malagò, ‘orgogliosi di questa nazionale, ci ha reso felici’ (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Stato d’animo? Io sono chiuso religiosamente in una stanza, dalle 14,30 di oggi. Non sono potuto andare a Wimbledon e a Wembley perchè il governo giapponese è molto restrittivo e partendo il prossimo fine settimana per le Olimpiadi e avendo una sessione del Cio subito, dove dobbiamo anche presentare il progetto Milano-Cortina al Cio, avrei dovuto fare la quarantena in Giappone, cosa assolutamente impensabile”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò a Sky parlando della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra questa sera a Wembley e la finale di Wimbledon persa da Matteo Berrettini con Novak Djokovic. “La Gran ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Stato d’animo? Io sono chiuso religiosamente in una stanza, dalle 14,30 di oggi. Non sono potuto andare a Wimbledon e a Wembley perchè il governo giapponese è molto restrittivo e partendo il prossimo fine settimana per le Olimpiadi e avendo una sessione del Cio subito, dove dobbiamo anche presentare il progetto Milano-Cortina al Cio, avrei dovuto fare la quarantena in Giappone, cosa assolutamente impensabile”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovannia Sky parlando della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterrasera a Wembley e la finale di Wimbledon persa da Matteo Berrettini con Novak Djokovic. “La Gran ...

Advertising

TV7Benevento : Europei: Malagò, 'orgogliosi di questa nazionale, ci ha reso felici'... - CORNERNEWS24 : #Calcio - Europei: Malagò 'non sarò a Wembley per restrizioni Tokyo' N.1 Coni: 'Sarei andato anche a Wimbledon con belle notizie' - ansacalciosport : Europei: Malagò 'non sarò a Wembley per restrizioni Tokyo'. N.1 Coni: 'Sarei andato anche a Wimbledon con belle not… - glooit : Europei: Malagò 'non sarò a Wembley per restrizioni Tokyo' leggi su Gloo - glooit : Europei: Malagò 'non sarò a Wembley per restrizioni Tokyo' leggi su Gloo -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Malagò Italia Inghilterra: Mattarella, il principe William e Beckham. Tutti i vip a Wembley Non saranno presenti il presidente del Coni Giovanni Malagò , atteso tra qualche giorno a Tokyo per la cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici , e neanche il primo ministro Mario Draghi per ...

Da Beckham a Jagger e Adele, tutti i vip di questa sera a Wembley ... Mick Jagger , ha violato la quarantena per assistere a Wembley semifinale degli Europei tra ... Rimane a casa anche il numero uno del Coni, Giovanni Malagò, SPORTEVAI - 11 - 07 - 2021 08:59 Euro 2020, ...

Il Napoli si aggiunge al cordoglio per la morte di Gianni Mura Forza Napoli Non saranno presenti il presidente del Coni Giovanni, atteso tra qualche giorno a Tokyo per la cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici , e neanche il primo ministro Mario Draghi per ...... Mick Jagger , ha violato la quarantena per assistere a Wembley semifinale deglitra ... Rimane a casa anche il numero uno del Coni, Giovanni, SPORTEVAI - 11 - 07 - 2021 08:59 Euro 2020, ...