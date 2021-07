**Europei: la gaffe dell’astronauta Parmitano, esulta per gol inglese poi chiarisce ‘tifo Italia’** (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “What an amazing gol! Well done, England” (Che gol strabiliante! Ben fatto, Inghilterra’, ndr). Un’esclamazione, quella dell’astronauta italiano dell’Esa Luca Parmitano, scritta di getto sui social dopo il primo gol dell’Inghilterra nella finale degli Europei a Wembley contro l’Italia, ma che non è passata inosservata all’occhio attento degli internauti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “What an amazing gol! Well done, England” (Che gol strabiliante! Ben fatto, Inghilterra’, ndr). Un’esclamazione, quellaitaliano dell’Esa Luca, scritta di getto sui social dopo il primo gol dell’Inghilterra nella finale degli Europei a Wembley contro l’Italia, ma che non è passata inosservata all’occhio attento degli internauti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

