Europei | ex bassista Sex Pistols | ‘l’Inghilterra vincerà | serve a morale del paese’**

(Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Io prevedo un match molto tirato, e la vittoria dell’Inghilterra per 2-1. Ci sono state molte brutte notizie nel Regno Unito in questi ultimi tempi, e una vittoria sarebbe un grande tonico per tutti, molto più che in una situazione di normalità”. A pronosticarlo all’Adnkronos è Glen Matlock, l’exdello storico gruppo punk britannico dei Sex, band fra le più influenti della storia del rock. Il musicista, super tifoso di calcio, raggiunto telefonicamente a Londra dove vive (“A pochi metri dallo stadio di Wembley”, spiega), rivela lo stato d’animo con cui si accinge a guardare la finalissima di stasera Inghilterra ...

