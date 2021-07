Europei: è già febbre a Londra, petardi sotto hotel Italia (Di domenica 11 luglio 2021) E' febbre altissima fin dalla tarda mattinata a Londra, malgrado le inquietudini suscitate dal rimbalzo di contagi Covid alimentato dalla variante Delta, per la finale degli Europei contro l'Italia in ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 11 luglio 2021) E'altissima fin dalla tarda mattinata a, malgrado le inquietudini suscitate dal rimbalzo di contagi Covid alimentato dalla variante Delta, per la finale deglicontro l'in ...

Advertising

amoodysun : ma come fate a seguire tutti questi sport io già sono piena degli europei di calcio, sarò pienissima alla fine dell… - mariana80024548 : RT @Agenzia_Ansa: Febbre altissima fin dalla mattinata a Londra per la finale degli Europei. Da mezzogiorno hanno cominciato ad affluire i… - Agenzia_Ansa : Febbre altissima fin dalla mattinata a Londra per la finale degli Europei. Da mezzogiorno hanno cominciato ad afflu… - MONIVMIN : Abbiamo avutofino ad adesso gia tre santini per la finale degli europei - fabiodagostiino : I complimenti all’Inghilterra per aver vinto questi Europei sono già stati fatti? @implacata ?? -